Першу екзопланету за межами нашої Галактики відшукали астрономи. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n162158-pershu-ekzoplanetu-za-mejamy-nashoyi-galaktyky-vidshukaly-astronomy.html

Ракурс

Космос продовжують вивчати астрономи — космічна обсерваторія «Чандра» виявила першу екзопланету за межами галактики Чумацький Шлях.

Результати дослідження опублікували в науковому журналі Nature Astronomy.

Космічний рентгенівський телескоп «Чандра» зафіксував, що потенційна екзопланета розміром із Сатурн розташована в галактиці Вир (М51), що знаходиться на відстані близько 28 млн світлових років від нашої галактики.

Вчені з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики придивилися до подвійної рентгенівської системи M51-ULS-1, що складається з чорної діри або нейтронної зорі, що обертається навколо зірки-компаньйона, маса якої у 20 разів більша за масу Сонця.

Чорна діра притягує газ від розташованої поруч зірки та утворює акреційний диск, який випускає рентгенівське випромінювання. При цьому планета може заблокувати майже все рентгенівське світло від цієї області.

За даними вчених, ця подія тривала близько трьох годин — за цей час рентгенівське випромінювання зменшилося практично до нуля. Ґрунтуючись на цих даних, астрономи дійшли висновку, що розмір ймовірної екзопланети відповідає Сатурну і вона обертається навколо нейтронної зорі або чорної діри на відстані вдвічі більшій, ніж відстань від Сатурна до Сонця.

Вважалося, що затемнення викликане хмарою газу й пилу, що проходить перед джерелом рентгенівського випромінювання. Однак це малоймовірно, оскільки характеристики не збігаються з властивостями газової хмари.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що екзопланета COCONUTS-2b, яка віддалена від своєї зірки настільки, що рік на ній триває 1,1 млн років, була виявлена вченими.