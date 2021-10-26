Первую экзопланету за пределами нашей Галактики обнаружили астрономы

Экзопланета. Фото: istock

https://racurs.ua/n162158-pervuu-ekzoplanetu-za-predelami-nashey-galaktiki-obnarujili-astronomy.html

Ракурс

Космос продолжают изучать астрономы — космическая обсерватория «Чандра» обнаружила первую экзопланету за пределами галактики Млечный Путь.

Результаты исследования опубликовали в научном журнале Nature Astronomy.

Космический рентгеновский телескоп «Чандра» заметил, что потенциальная экзопланета размером с Сатурн расположена в галактике Водоворот (М51), находящейся на расстоянии около 28 млн световых лет от нашей галактики.

Ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики присмотрелись к двойной рентгеновской системе M51-ULS-1, состоящей из черной дыры или нейтронной звезды, вращающейся вокруг звезды-компаньона, масса которой в 20 раз больше массы Солнца.

Черная дыра притягивает газ от расположенной рядом звезды и образует аккреционный диск, который испускает рентгеновское излучение. При этом планета может заблокировать почти весь рентгеновский свет от этой области.

По данным ученых, это событие длилось около трех часов — за это время рентгеновское излучение уменьшилось практически до нуля. Основываясь на этих и данных, астрономы пришли к выводу, что размер вероятной экзопланеты соответствует Сатурну и она вращается вокруг нейтронной звезды или черной дыры на расстоянии вдвое большем, чем Сатурн находится от Солнца.

Предполагалось, что затемнение вызвано облаком газа и пыли, проходящим перед источником рентгеновского излучения. Однако это маловероятно, поскольку характеристики не совпадают со свойствами газового облака.

Напомним, ранее мы сообщали, что экзопланета COCONUTS-2b, которая удалена от своей звезды настолько, что год на ней длится 1,1 млн лет, была обнаружена учеными.