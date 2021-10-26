Зеленский клеил простака — ведущая объяснила, как Банковая давила на СМИ

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Медийный скандал, в который попал Офис президента из-за заявления ведущей программы «Обратный отсчет» на телеканале «UA: Первый» Мирославы Барчук, продолжается.

Барчук прокомментировала ответ президента Зеленского, а также приближенных к Банковой экспертов и блогеров на ее обвинения в давлении Офиса президента на канал.

Журналист удивилась, почему Зеленский вместо обещания разобраться в ситуации заявил о том, что он не знает ее и «это все хайп».

В своем ответе Зеленский назвал общественное телевидение государственным. Для меня это сигнал, что президент еще не разобрался, в чем разница между государственным и общественным ТВ. И когда президент говорит, как государство может контролировать государственное телевидение, я это воспринимаю так, что для него существует тоталитарная модель, где гостелевидение действительно обслуживает власть, — заявила Барчук.

На заседании Украинского кризисного медиа-центра 26 октября она повторила, что 11 и 18 октября пресс-служба «Слуги народа» и ОП дважды выставляли ультиматумы по поводу прихода «слуг» на эфиры. 11 октября требовали не одного, а двух нардепов СН в эфире (но не экспертов по газу), а 18 октября потребовали отменить присутствие гостя Гео Лероса.

Барчук считает, что есть, по крайней мере, три признака того, что действия Офиса президента были именно давлением на СМИ.

Во-первых, Банковая объявляла ультиматумы и требования.

Во-вторых, фактически были сорваны и бойкотированы эфиры, поскольку они вышли неполноценными, без оглашения точки зрения представителей партии власти.

В-третьих, Офис президента начал после заявления Барчук о попытке цензуры информационные атаки через ТГ-каналы, приближенных к себе блогеров и ботов.