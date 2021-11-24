Чи потрібно після ковіду вакцинуватися. Фото: novochgrad.ru

https://racurs.ua/ua/n163510-chy-potribno-pislya-kovidu-vakcynuvatysya-novi-poyasnennya-imunologa.html

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Вакцинуватися від коронавірусу варто людям, які перенесли ковід.

Остання рекомендація від ВООЗ, яку опублікували у вересні, говорить, що можна відтермінувати щеплення після коронавірусу лише на три місяці. В Україні дозволяють проводити щеплення вже через 28 днів після появи перших симптомів. Це безпечно. Про це заявив імунолог і голова національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій, передає «ВВС Україна».

За його словами, за бажанням, щеплення можна отримати й раніше — через 28 днів після початку хвороби. В Україні тим, хто перехворів, роблять дві дози.

Лапій простими словами пояснив формування імунної пам’яті в людини.

Якби вам один раз дали прочитати вірш, то ви б його прочитали й зрозуміли, про що йдеться, але навряд чи ви могли б його відтворити без зупинки та без помилок. Для того, щоб вірш відтворити і його процитувати, коли ви втомлені, сонні, після тривалої перерви, вам його треба прочитати кілька разів. Так працює й імунна система. Коли людина вперше хворіє — це можна назвати первинною імунною відповіддю. Подальша зустріч зі збудником дозволяє сформулювати кращу імунну пам’ять і вже говорити не про кількість, а про якість цієї пам’яті, — зазначив імунолог.

Лікар додав, що вакцинація — це додаткове тренування для імунної системи тих, хто поборов ковід. Наголосив, що потрібно вакцинувати тих, хто перехворів для більш тривалого і кращого захисту. Також вакцина може допомогти хворим з постковідними синдромами позбутися втоми, сонливості, апатії.

Нагадаємо, світові науковці розповіли, як впливає на імунітет третя доза препаратами AstraZeneca або Pfizer, яку вводять після курсу китайської вакцини CoronaVac.

Джерело: «ВВС Україна»