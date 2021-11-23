Гривня просіла до долара та євро — новий курс НБУ

https://racurs.ua/ua/n163472-gryvnya-prosila-do-dolara-ta-ievro-novyy-kurs-nbu.html

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Курс гривні до долара подешевшав 23 листопада, попри вихід на міжбанк Національного банку України з інтервенціями п’ять разів поспіль на рівні 120−150 млн дол., щоб частково зупинити загальне зростання котирувань.

За день долар подорожчав ще на шість копійок до 26,85/26,87 грн. Євро зріс на вісім копійок — до 30,20/30,23 грн.

Довідковий курс Нацбанку на 12.00 вівторка перебував на позначці 26,8457 гривень, а офіційний курс на 24 листопада 2021 року валютної пари гривня-долар встановлено на рівні 26,8604.

Нагадаємо, рішення Міжнародного валютного фонду щодо виділення траншу Україні психологічно надало підтримку національній валюті, проте головними для втримання курсу експерти називають дії Нацбанку.