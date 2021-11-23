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Гривна просела к доллару и евро - новый курс НБУ
Гривна просела к доллару и евро — новый курс НБУhttps://racurs.ua/n163472-grivna-prosela-k-dollaru-i-evro-novyy-kurs-nbu.htmlРакурс
Курс гривны к доллару подешевел 23 ноября, невзирая на выход на межбанк Национального банка Украины с интервенциями пять раз подряд на уровне 120−150 млн долл., чтобы частично остановить общий рост котировок.
За день доллар подорожал еще на шесть копеек до 26,85/26,87 грн. Евро вырос на восемь копеек — до 30,20/30,23 грн.
Справочный курс Нацбанка на 12.00 вторника находился на отметке 26,8457 гривен, а официальный курс на 24 ноября 2021 валютной пары гривна-доллар установлен на уровне 26,8604.
Напомним, решение Международного валютного фонда о выделении транша Украине психологически оказало поддержку национальной валюте, однако главными для удержания курса эксперты называют действия Нацбанка.
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