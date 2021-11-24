Гривна прогнулась под давлением дорогих энергоносителей и малым спросом на ОВГЗ

https://racurs.ua/n163512-grivna-prognulas-pod-davleniem-dorogih-energonositeley-i-malym-sprosom-na-ovgz.html

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Обменный курс гривни по отношению к доллару ослабляется вторую неделю подряд. За последнюю неделю — на 1,7%.

По мнению главы Совета Нацбанка Богдана Данилишина, динамика курса определяется преобладанием спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков над предложением. Эта ситуация характерна как на сегменте спот, так и на форварде. Несмотря на увеличение предложения иностранной валюты от экспортеров (аграрная и металлургическая отрасли) нисходящая динамика курса связана с ростом спроса на валюту.

Причинами этого является дороговизна импортируемых энергоносителей на международных рынках и слабый спрос нерезидентов на государственные ценные бумаги (ОВГЗ).

На наличном сегменте чистый спрос на иностранную валюту со стороны физических лиц растет и с начала ноября достиг почти 200 млн. дол. Чистая покупка банками наличной иностранной валюты с начала года сократилась до 1 млрд. дол.

По мнению Данилишина, поступление транша МВФ по результатам первого пересмотра программы Stand-by в размере около 700 млн. дол. поддержит макроэкономическую и финансовую устойчивость.

Напомним, курс доллара в Украине 24 ноября вырос до максимума с начала сентября. Нацбанк установил его на уровне 26,86 грн. Это на 21 коп. больше по сравнению с предыдущим банковским днем. В то же время евро стал дороже на 18 коп.