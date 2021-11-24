Прогноз погоды в Украине на декабрь дали синоптики. Фото: flickr.com

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Ракурс

Погода в Украине в декабре 2021 года будет близкой к климатической норме.

Средняя месячная температура воздуха предполагается от 4° мороза до 3° тепла, что близко к норме. А месячное количество осадков ожидается 33−78 мм, в горных районах местами 81−105 мм. Это тоже в пределах нормы. Об этом говорится в прогнозе погоды, который размещен на сайте Укргидрометцентра.

В климатической характеристике первого месяца зимы говорится о том, что средняя месячная температура воздуха ожидается 1−5° мороза, на Закарпатье и юге страны местами 0−2° тепла, в Крыму до 6° выше нуля. В декабре среднее месячное количество осадков составляет 30−66 мм, на Закарпатье, в Карпатах и горных районах Крыма 76−139 мм.

Синоптики отмечают, что в подавляющем большинстве областей образуется снежный покров, но это не фиксируется каждый год на Юге. В декабре традиционно преобладает сильный ветер и метели и налипанием мокрого снега. Во время оттепелей наблюдаются туманы и гололед.

По информации Гидрометцентра, абсолютный минимум температуры воздуха в декабре — 24−32° мороза, в восточных, северо-восточных и Черновицкой областях местами 33−35° мороза, на Прикарпатье до 38° мороза, на Закарпатье и юге страны местами 17−23° мороза, а на юге Крыма 10−19° мороза.

Максимально воздух в декабре прогревался до 10−18° тепла, на Прикарпатье и юге страны до 20° тепла, на юге Крыма до 25° выше нуля.

Напомним, в Гидрометцентре заявляли, что в ноябре 2021 года средняя месячная температура в Украине ожидается на уровне 1−7° тепла. Это близко к климатической норме.