Вакцинация. Фото: istock

https://racurs.ua/n163514-privilsya-bolnym-uchenyy-obyasnil-uhudshit-li-privivka-sostoyanie-cheloveka.html

Ракурс

Вакцинация от коронавируса не вредна даже в том случае, если человек уже заболел, но находится в инкубационном периоде.

Прививка не будет способствовать тяжелому течению коронавируса. Такое заявление сделал иммунолог Федор Лапий, передает BBC.

Вакцинацию не рассматривают как экстренную профилактику Covid-19. Нужно время и две дозы, чтобы развить иммунный ответ и защиту от тяжелого течения. Но, если вакцинировать человека в инкубационном периоде, то есть, когда болезнь есть, но еще нет симптомов, это не повредит и не будет способствовать более тяжелому течению Covid-19 — заявил он.



Напомним, ранее мы сообщали, что лечить коронавирус в Украине разрешили еще двумя препаратами. Кабмин добавил «Молнупиравир» и «Ритонавир» в перечень средств, используемых для лечения COVID-19.

Источник: BBC