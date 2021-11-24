Динозавр. Фото: istock

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Ракурс

У США знайшли новий вид динозавра — для цього відкриття знадобилося 60 років.

Пара американців виявила останки стародавнього динозавра на своїй ділянці. Про це повідомляє «Популярная механика».

Після того, як вони передали свою знахідку вченим зі Смітсонівського інституту (кожну кістку було продано за 50 доларів), дослідники провели аналіз, але невірно визначили вид тварини.

На ділянці подружжя, яка досі тримається в секреті, було виявлено кістки риб та інших водних істот. Тому експерти припустили, що раніше там знаходилося водоймище.

Проте невдовзі американський палеонтолог Гай Дарроу виявив нові скам’янілості в цьому місці. І тепер у вчених немає жодних сумнівів, що це новий вид — Parrosaurus Missouriensis.

Виявивши скелет, вчені привезли його в Навчальний центр, а потім зателефонували в Чиказький музей ім. Філда, щоб повідомити їм про відкриття. Фахівці музею зацікавилися та провели додаткові розкопки, які допомогли виявити ще одну особину. Так у палеонтологів з’явилася можливість вивчити матір та дитя невідомого виду.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що раніше невідомий вид великих динозаврів виявили палеонтологи. Вони мали довгу шию, були двоногими, харчувалися рослинами і жили близько 214 млн років тому.

Джерело: Популярная механика