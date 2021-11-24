Новый вид динозавра откопали в США. Фото: istock

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Ракурс

В США нашли новый вид динозавра — для этого открытия потребовалось 60 лет.

Пара американцев обнаружила останки древнего динозавра на своем участке. Об этом сообщает «Популярная механика».

После того как они передали свою находку ученым из Смитсоновского института (каждая кость была продана за 50 долларов), исследователи провели анализ, но неверно определили вид животного.

На участке супругов, который до сих пор держится в секрете, были обнаружены кости рыб и других водных существ. Поэтому эксперты предположили, что ранее там находился водоем.

Однако вскоре американский палеонтолог Гай Дарроу обнаружил новые окаменелости в этом месте. И теперь у ученых нет никаких сомнений, что это новый вид — Parrosaurus Missouriensis.

Обнаружив скелет, ученые привезли его в Учебный центр, а затем позвонили в Чикагский музей им. Филда, чтобы сообщить им об открытии. Специалисты музея заинтересовались и провели дополнительные раскопки, которые помогли обнаружить еще одну особь. Так у палеонтологов появилась возможность изучить мать и детеныша неизвестного вида.

Напомним, ранее мы сообщали, что ранее неизвестный вид крупных динозавров обнаружили палеонтологи. Они обладали длинной шеей, были двуногими, питались растениями и жили около 214 млн лет назад.

Источник: Популярная механика