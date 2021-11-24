Арахамия. Фото: СН

https://racurs.ua/n163520-pochemu-rossiyane-vystroilis-na-ukrainskih-granicah-rasskazal-arahamiya.html

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Давид Арахамия, глава фракции «Слуга народа» в парламенте, заявил, что Украина готовится к новой агрессии России и назвал цель россиян.

Сейчас Украина прорабатывает разные сценарии развития событий. Его слова передает «24 канал».

Арахамия заявил, что раскрывать реальные детали такой подготовки — неправильно, поскольку мы не должны информировать агрессора о том, как конкретно собираемся защищаться. Максимально широкое «предупреждение» России о предстоящей атаке может быть свидетельством не только подготовки этой атаки, но и дипломатического давления на Украину и на страны Запада.

Интерес России в таком случае более чем очевиден. Кремль требует максимально быстрой сертификации и запуска в эксплуатацию «Северного потока — 2, — заявил Арахамия.

Глава фракции «слуг» добавил, что россияне хотят обменять газопровод на обещание отказа от агрессии против Украины. Поэтому страны НАТО и ЕС воспринимают ситуацию очень серьезно.

Напомним, ранее мы сообщали, что россияне не признают, что имеют агрессивные планы по Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг наличие в России планов вторжения в Украину.

Источник: 24 канал