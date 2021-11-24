Новый опасный штамм коронавируса впервые обнаружили в Украине. Фото: istock

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Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает распространяться — впервые был обнаружен самый опасный вариант штамма «Дельта» — так называемый «Дельта Плюс» (AY.4.2).

Его зафиксировали в Днепре. Об этом сообщает Институт молекулярной биологии и генетики в Facebook.

Впервые «Дельту Плюс» обнаружили в Великобритании. Его признали наиболее заразным из всех вариантов коронавируса. Ученые института провели генетический анализ образцов COVID-19.

Они проанализировали 75 образцов, взятых в конце октября у больных из восьми регионов Украины: Харьков — восемь образцов, Херсон — 10, Киев — девять, Львов — девять, Ужгород — 10, Одесса — 10, Днепр — 10, Луцк — девять.

Во всех образцах нашли штамм «Дельта» и выяснили, что в Украине доминирует «материнский» индийский штамм «Дельты» B.1.617.2 — его обнаружили в 60% образцов. В итоге в изучаемых образцах нашли девять различных вариантов этого штамма. «Дельту AY.4.2» или «Дельту Плюс» сейчас зафиксировали только в Днепре.

Также в Украине распространен вариант «Дельта AY.4», который нашли в восьми образцах. Больше всего этим вариантом поражена Волынь — он присутствует в трети исследуемых образцов из этой области. Также его обнаружили в двух образцах из Львовщины и по одному образцу — из Одессы, Днепра и Херсонской области.

Напомним, ранее мы сообщали, что Всемирная организация по здравоохранению (ВОЗ) призвала привитых не игнорировать карантинные меры, которые были введены из-за распространения коронавируса.