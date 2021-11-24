ВОЗ. Фото: istock

https://racurs.ua/n163518-lojnoe-chuvstvo-bezopasnosti-voz-o-vakcinacii-ot-koronavirusa.html

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Всемирная организация по здравоохранению (ВОЗ) призвала привитых не игнорировать карантинные меры, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус выразил обеспокоенность тем, что вакцины вызывают у людей ложное чувство безопасности. Такое заявление он сделал во время брифинга в Женеве.

По его словам, прививка не предотвращает прекращение распространения коронавируса полностью. Но у людей возникает ощущение, что вакцины покончили с пандемией коронавируса, в связи с чем привитые могут игнорировать меры безопасности.

Вакцины спасают жизнь, но они не предотвращают полностью передачу (вируса -ред.), — заметил Гебреисус.



Глава ВОЗ подчеркнул, что до появления штамма «Дельта» вакцины предотвращали передачу заболевания на 60%, однако этот показатель уменьшился до 40%.

Напомним, ранее мы сообщали, что лечить коронавирус в Украине разрешили еще двумя препаратами. Кабмин добавил «Молнупиравир» и «Ритонавир» в перечень средств, используемых для лечения COVID-19.