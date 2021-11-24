https://racurs.ua/n163517-v-parlament-bez-detey-britanskuu-deputatku-ne-puskaut-na-rabotu-s-mladencem.html

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Стелла Кризи, член британского парламента от партии лейбористов, считает губительными правила, запрещающие молодым мамам-депутаткам приходить на заседания парламента с детьми.

По ее словам, она ранее приносила на работу свою грудную дочь, а сейчас — трехмесячного сына, и никогда это не было проблемой. Об этом сообщает BBC.

Депутатка заявляет, что после прихода на заседание с ребенком ей пришло сообщение из секретариата, в котором говорится, что это не соответствует изменениям, внесенным в действующий свод правил. По словам Кризи, эта ситуация подтверждает, что действующая система рассчитана на мужчин определенного возраста и определенного происхождения.

По закону, депутаты-женщины имеют право на оплачиваемый декретный отпуск сроком на шесть месяцев. На этот период оформляется так называемое «голосование по доверенности», когда отсутствующая депутатка поручает своему однопартийцу распоряжаться ее голосом.

Я родила ребенка, но не утратила мозг и не потеряла способность к активной работе. Наша политика только выиграет, если в принятии решений будет участвовать как можно больше мам, — говорит Кризи.

Заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб заявил, что лично ему присутствие ребенка в Палате общин никак не помешало бы работать. По его словам, политика — такая же профессия, как любая другая, и она должна органично вписываться в требования современного мира, одно из которых — возможность совмещать работу и семью.

При этом определение этого баланса он оставил на усмотрение руководства Палаты общин. Там заявляют, что находятся в постоянном контакте со Стеллой Кризи и обсуждают с ней сложившуюся ситуацию.

Источник: BBC