Ракурсhttps://racurs.ua/
Выходные. Фото: istock
Дополнительные выходные пообещали украинцам на Новый год и Рождество — датыhttps://racurs.ua/n163516-dopolnitelnye-vyhodnye-poobeschali-ukraincam-na-novyy-god-i-rojdestvo-daty.htmlРакурс
Выходные на праздники появятся у украинцев — длинный уикенд будет длиться три недели подряд.
Если важнейшие праздники рождественско-новогоднего цикла приходятся на субботу-воскресенье, то выходной переносят на рабочий день. Об этом говорится в кодексе законов Украины о труде.
В этом году Рождество по григорианскому календарю (25 декабря) приходится на субботу, из-за чего в понедельник, 27 декабря, также будет выходной день. Новый год также приходится на субботу, поэтому 2 января официально считается нерабочим днем.
А вот Рождество по юлианскому календарю будут отмечать в пятницу, 7 января. В этом случае выходные растянутся на три дня — с 7 до 9 января. Следовательно, у украинцев будут продленные выходные в течение трех недель подряд.
Полный график выходных:
- 25 декабря, суббота;
- 26 декабря, воскресенье;
- 27 декабря, понедельник;
- 1 января, суббота;
- 2 января, воскресенье;
- 3 января, понедельник;
- 7 января, пятница;
- 8 января, суббота;
- 9 января, воскресенье.
.