Выходные. Фото: istock

https://racurs.ua/n163516-dopolnitelnye-vyhodnye-poobeschali-ukraincam-na-novyy-god-i-rojdestvo-daty.html

Ракурс

Выходные на праздники появятся у украинцев — длинный уикенд будет длиться три недели подряд.

Если важнейшие праздники рождественско-новогоднего цикла приходятся на субботу-воскресенье, то выходной переносят на рабочий день. Об этом говорится в кодексе законов Украины о труде.

В этом году Рождество по григорианскому календарю (25 декабря) приходится на субботу, из-за чего в понедельник, 27 декабря, также будет выходной день. Новый год также приходится на субботу, поэтому 2 января официально считается нерабочим днем.

А вот Рождество по юлианскому календарю будут отмечать в пятницу, 7 января. В этом случае выходные растянутся на три дня — с 7 до 9 января. Следовательно, у украинцев будут продленные выходные в течение трех недель подряд.

Полный график выходных: