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Выходные. Фото: istock

Дополнительные выходные пообещали украинцам на Новый год и Рождество — даты

24 ноя 2021, 17:41
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Выходные на праздники появятся у украинцев — длинный уикенд будет длиться три недели подряд.

Если важнейшие праздники рождественско-новогоднего цикла приходятся на субботу-воскресенье, то выходной переносят на рабочий день. Об этом говорится в кодексе законов Украины о труде.

В этом году Рождество по григорианскому календарю (25 декабря) приходится на субботу, из-за чего в понедельник, 27 декабря, также будет выходной день. Новый год также приходится на субботу, поэтому 2 января официально считается нерабочим днем.


А вот Рождество по юлианскому календарю будут отмечать в пятницу, 7 января. В этом случае выходные растянутся на три дня — с 7 до 9 января. Следовательно, у украинцев будут продленные выходные в течение трех недель подряд.

Полный график выходных:

  • 25 декабря, суббота;
  • 26 декабря, воскресенье;
  • 27 декабря, понедельник;
  • 1 января, суббота;
  • 2 января, воскресенье;
  • 3 января, понедельник;
  • 7 января, пятница;
  • 8 января, суббота;
  • 9 января, воскресенье.

Источник: Ракурс


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