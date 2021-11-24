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Вихідні. Фото: іstock
Додаткові вихідні пообіцяли українцям на Новий рік та Різдво — названі датиhttps://racurs.ua/ua/n163516-dodatkovi-vyhidni-poobicyaly-ukrayincyam-na-novyy-rik-ta-rizdvo-nazvani-daty.htmlРакурс
Вихідні на свята з’являться в українців — довгий вікенд триватиме три тижні поспіль.
Якщо найважливіші свята різдвяно-новорічного циклу припадають на суботу-неділю, то вихідний переносять на робочий день. Про це йдеться у кодексі законів України про працю.
Цьогоріч Різдво за григоріанським календарем (25 грудня) припадає на суботу, через що у понеділок 27 грудня також буде вихідний день. Новий рік також припадає на суботу, тож 2 січня офіційно вважається неробочим днем.
А от Різдво за юліанським календарем відзначатимуть у пʼятницю, 7 січня. У цьому випадку вихідні розтягнуться на три дні — з 7 до 9 січня. Відтак українці матимуть подовжені вихідні упродовж трьох тижнів поспіль.
Повний графік вихідних:
- 25 грудня, субота;
- 26 грудня, неділя;
- 27 грудня, понеділок;
- 1 січня, субота;
- 2 січня, неділя;
- 3 січня, понеділок;
- 7 січня, пʼятниця;
- 8 січня, субота;
- 9 січня, неділя.
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