Долгую жизнь ученые связали с активностью бабушек и дедушек

Физическая активность может быть не только причиной, но и следствием человеческого долголетия.

Тот факт, что люди стали дольше развиваться, потребовал участия бабушек и дедушек в воспитании потомства. Бабушки должны были быть более физически активными. Это также помогло им начать жить дольше. Свои выводы исследователи назвали «гипотезой активных прародителей». Гипотеза предполагает, что своей долгой жизнью люди обязаны бабушкам. Работа опубликована в журнале Proceeding of the National Academy of Sciences.

По словам Дэниэла Либермана из Гарвардского университета, как только женщины стали доживать до того, чтобы участвовать в воспитании внуков, они стали экономить ресурсы матерей и позволили им чаще размножаться. Таким образом, жить дольше для древних людей стало выгодно, и отбор поддерживал тех, у кого это получалось.

Получается, что сама по себе долгая жизнь повлекла за собой физическую активность. А сама физическая активность могла повлиять на долголетие — дольше жили те, кто больше двигался.

Отмечается, что люди отличаются от других приматов тем, что у них растянутое детство, потому что они тратят больше энергии на долгое вынашивание, вскармливание и воспитание потомства. Это позволяет людям гораздо эффективнее откладывать жир. А физическая активность препятствует отложению жира в тканях.

Также, по мнению ученых, физическая активность — это мощный стресс для клеток, чем процессы старения. Однако после физической нагрузки организм человека еще некоторое время продолжает потреблять повышенную дозу кислорода — и считается, что эта энергия как раз идет на «ремонт поломок», которые возникают вследствие стресса.

Ученые считают, что физическая активность стала одновременно и причиной, и следствием долгой жизни. Люди стали медленнее и дольше развиваться, чем приматы, и им понадобились бабушки и дедушки, но они были полезны в популяциях только тогда, когда много двигались. А отбор способствовал тем, кому лучше удается использовать физическую активность, чтобы сжигать жир и чинить «поломки». Поэтому то, что они много двигались, позволяло им жить дольше.

Напомним, ученые предполагают, что долгожители имеют особый состав кишечного микробиома, что помогает им бороться с инфекциями и другими стрессовыми факторами окружающей среды.

