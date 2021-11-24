https://racurs.ua/ua/n163517-u-parlament-bez-ditey-brytansku-deputatku-ne-puskaut-na-robotu-z-nemovlyam.html

Ракурс

Стелла Крізі, член британського парламенту від партії лейбористів, обурена правилами, що забороняють молодим мамам-депутаткам приходити на засідання парламенту з дітьми.

За її словами, вона раніше приносила на роботу свою грудну доньку, а зараз — тримісячного сина, і ніколи це не було проблемою. Про це повідомляє ВВС.

Депутатка заявляє, що після приходу на засідання з дитиною їй прийшло повідомлення із секретаріату, в якому йдеться, що це не відповідає змінам, внесеним до чинного зведення правил. За словами Крізі, ця ситуація підтверджує, що система розрахована на чоловіків певного віку та певного походження.

За законом, депутати-жінки мають право на оплачувану декретну відпустку строком на шість місяців. На цей період оформляється так зване «голосування за довіреністю», коли відсутня депутатка доручає своєму однопартійцю розпоряджатися її голосом.

Я народила дитину, але не втратила мозок і не втратила здатність до активної роботи. Наша політика тільки виграє, якщо в ухваленні рішень братиме участь якнайбільше мам, — каже Крізі.

Заступник прем'єр-міністра Великої Британії Домінік Рааб заявив, що особисто йому присутність дитини в Палаті громад ніяк не завадила працювати. За його словами, політика — така професія, як будь-яка інша, і вона повинна органічно вписуватися на вимоги сучасного світу, одна з яких — можливість поєднувати роботу і сім’ю.

Водночас визначення цього балансу він залишив на розсуд керівництва Палати громад. Там заявляють, що перебувають у постійному контакті зі Стеллою Крізі і обговорюють із нею ситуацію, що склалася.

Джерело: BBC