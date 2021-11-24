ВООЗ. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n163518-hybne-pochuttya-bezpeky-vooz-pro-vakcynaciu-vid-koronavirusu.html

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Всесвітня організація з охорони здоров’я (ВООЗ) закликала щеплених не ігнорувати карантинні заходи, що були запроваджені через розповсюдження коронавірусу.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус висловив занепокоєння через те, що вакцини викликають у людей хибне почуття безпеки. Таку заяву він зробив під час брифінгу в Женеві.

За його словами, щеплення не запобігає припиненню розповсюдження коронавірусу повністю. Але в людей виникає відчуття, що вакцини покінчили з пандемією коронавірусу, у зв’язку з чим щеплені можуть ігнорувати заходи безпеки.

Вакцини рятують життя, але вони не запобігають повністю передачі (вірусу -ред.), — зауважив Гебреісус.



Очільник ВООЗ наголосив, що до появи штаму «Дельта» вакцини запобігали передачі захворювання на 60%, однак цей показник зменшився до 40%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що лікувати коронавірус в Україні дозволили ще двома препаратами. Кабмін додав «Молнупіравір» та «Ритонавір» до переліку засобів, які використовуються для лікування COVID-19.