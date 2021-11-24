Новий небезпечний штам коронавірусу вперше виявили в Україні. Фото: istock

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Ракурс

Коронавірус в Україні продовжує розповсюджуватися — уперше був виявлений найнебезпечніший варіант штаму «Дельта» — так званий «Дельта Плюс» (AY.4.2).

Його зафіксували в Дніпрі. Про це повідомляє Інститут молекулярної біології й генетики у Facebook.

Уперше «Дельту Плюс» виявили у Великій Британії. Його визнали найбільш заразним з усіх варіантів коронавірусу. Науковці інституту провели генетичний аналіз зразків COVID-19.

Вони проаналізували 75 зразків, взятих наприкінці жовтня у хворих із восьми регіонів України: Харків — вісім зразків, Херсон — 10, Київ — дев’ять, Львів — дев’ять, Ужгород — 10, Одеса — 10, Дніпро — 10, Луцьк — дев’ять.

У всіх зразках знайшли штам «Дельта» та з’ясували, що в Україні домінує «материнський» індійський штам «Дельти» B.1.617.2 — його виявили у 60% зразків. У решті досліджуваних зразків виявили дев’ять різних варіантів цього штаму. «Дельту AY.4.2» або «Дельту Плюс» наразі зафіксували лише в Дніпрі.

Також в Україні поширений варіант «Дельта AY.4», який знайшли у восьми зразках. Найбільше цим варіантом уражена Волинь — він присутній у третині досліджуваних зразків із цієї області. Також його виявили у двох зразках зі Львівщини та по одному зразку — з Одеси, Дніпра й Херсонської області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Всесвітня організація з охорони здоров’я (ВООЗ) закликала щеплених не ігнорувати карантинні заходи, що були запроваджені через розповсюдження коронавірусу.