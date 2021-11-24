Арахамія. Фото: СН

https://racurs.ua/ua/n163520-chomu-rosiyany-vyshukuvalysya-na-ukrayinskyh-kordonah-rozpoviv-arahamiya.html

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Давід Арахамія, голова фракції «Слуга народу» в парламенті, заявив, що Україна готується до нової агресії Росії й назвав мету росіян у розв’язанні нового конфлікту.

Наразі Україна опрацьовує різні сценарії розвитку подій. Його слова передає «24 канал».

Арахамія заявив, що розкривати реальні деталі такої підготовки — неправильно, оскільки ми не маємо інформувати агресора про те, як конкретно збираємось захищатися. Максимально широке «попередження» Росії про майбутню атаку може бути свідченням не лише підготовки цієї атаки, але й дипломатичного тиску — на Україну й на країни Заходу".

Інтерес Росії в такому випадку більш ніж очевидний. Кремль вимагає максимально швидкої сертифікації та запуску в експлуатацію «Північного потоку — 2», — заявив Арахамія.

Голова фракції «слуг» додав, що логіка окупантів така — спроба обміняти газогін на обіцянку відмови від агресії проти України. Тому країни НАТО та ЄС сприймають ситуацію надзвичайно серйозно.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що росіяни не визнають, що мають агресивні плани щодо України. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков спростував наявність у Росії планів вторгнення в Україну.

Джерело: 24 канал