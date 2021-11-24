Массовую вакцинацию граждан Украина пообещала МВФ. Фото: istock

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Вакцинация от коронавируса большинства населения Украины стала условием получения очередного транша от Международного валютного фонда (МВФ).

Украина обязалась в меморандуме с МВФ вакцинировать 17 миллионов граждан до конца 2021 года. Об этом говорится в тексте меморандума, обнародованном пресс-службой Министерства финансов Украины.

Признавая, что усилия по вакцинации являются ключевыми для поддержания экономического восстановления, мы (Украина — ред.) обеспечили достаточный запас вакцин и стремимся вакцинировать по крайней мере 17 миллионов человек до конца 2021 года, — говорится в тексте меморандума.



В меморандуме отмечается, что количество вакцин, закупленных украинским правительством в этом году, является достаточным для достижения такого показателя.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса не вредна даже в том случае, если человек уже заболел, но находится в инкубационном периоде.