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25 ноября отмечают день памяти святого Иоанна (Ивана) Милостивого. Он жил
еке на территории Александрии. Родился Иван в семье губернатора Кипра
и в детстве жил обычной светской жизнью.
в VI—VII вв.
25 ноября праздник. Фото: istock
25 ноября — какой праздник отмечают и чего нельзя делатьhttps://racurs.ua/n163526-25-noyabrya-kakoy-prazdnik-otmechaut-i-chego-nelzya-delat.htmlРакурс
25 ноября отмечают день памяти святого Иоанна (Ивана) Милостивого. Он жил
Иоанн посвятил себя Богу после потери жены и детей. Это событие стало причиной того, что будущий святой начал вести аскетическую жизнь. С особой добротой Иван относился к беднякам. Он не был монахом, но его благочестие было столь велико, что народ решил сделать Иоанна патриархом.
Сразу после того, как вступил в сан, Иван посчитал количество нищих в Александрии и раздал им всем свое имущество. За свою жизнь он совершил немало добрых дел. За эти действия его прозвали Иоанном Милостивым.
Что нельзя делать в этот день:
- нельзя покупать новую обувь, потому что в вашей жизни начнется «темная» полоса;
- не отправляйтесь в этот день в далекое путешествие;
- ни с кем нельзя ссориться.
Народные приметы:
- до 25 ноября не было похолодания — весну можно ждать рано;
- утром туман — вечером будет мороз;
- облака плывут против ветра — к снегопаду;
- какая погода на Ивана, такова будет в начале декабря;
- выпал снег — значит, пролежит он до весны.
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