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Ракурс
25 ноября праздник. Фото: istock

25 ноября — какой праздник отмечают и чего нельзя делать

24 ноя 2021, 22:50
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25 ноября отмечают день памяти святого Иоанна (Ивана) Милостивого. Он жил в VI—VII вв.еке на территории Александрии. Родился Иван в семье губернатора Кипра и в детстве жил обычной светской жизнью.

Иоанн посвятил себя Богу после потери жены и детей. Это событие стало причиной того, что будущий святой начал вести аскетическую жизнь. С особой добротой Иван относился к беднякам. Он не был монахом, но его благочестие было столь велико, что народ решил сделать Иоанна патриархом.


Сразу после того, как вступил в сан, Иван посчитал количество нищих в Александрии и раздал им всем свое имущество. За свою жизнь он совершил немало добрых дел. За эти действия его прозвали Иоанном Милостивым.

Что нельзя делать в этот день:

  • нельзя покупать новую обувь, потому что в вашей жизни начнется «темная» полоса;
  • не отправляйтесь в этот день в далекое путешествие;
  • ни с кем нельзя ссориться.

Народные приметы:

  • до 25 ноября не было похолодания — весну можно ждать рано;
  • утром туман — вечером будет мороз;
  • облака плывут против ветра — к снегопаду;
  • какая погода на Ивана, такова будет в начале декабря;
  • выпал снег — значит, пролежит он до весны.

Источник: Ракурс


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