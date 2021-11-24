25 ноября праздник. Фото: istock

https://racurs.ua/n163526-25-noyabrya-kakoy-prazdnik-otmechaut-i-chego-nelzya-delat.html

Ракурс

25 ноября отмечают день памяти святого Иоанна (Ивана) Милостивого. Он жил в VI—VII вв. еке на территории Александрии. Родился Иван в семье губернатора Кипра и в детстве жил обычной светской жизнью.

Иоанн посвятил себя Богу после потери жены и детей. Это событие стало причиной того, что будущий святой начал вести аскетическую жизнь. С особой добротой Иван относился к беднякам. Он не был монахом, но его благочестие было столь велико, что народ решил сделать Иоанна патриархом.

Сразу после того, как вступил в сан, Иван посчитал количество нищих в Александрии и раздал им всем свое имущество. За свою жизнь он совершил немало добрых дел. За эти действия его прозвали Иоанном Милостивым.

Что нельзя делать в этот день:

нельзя покупать новую обувь, потому что в вашей жизни начнется «темная» полоса;

не отправляйтесь в этот день в далекое путешествие;

ни с кем нельзя ссориться.

Народные приметы: