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25 листопада свято. Фото: istock
25 листопада — яке свято відзначають і чого не можна робитиhttps://racurs.ua/ua/n163526-25-lystopada-yake-svyato-vidznachaut-i-chogo-ne-mojna-robyty.htmlРакурс
25 листопада відзначають день пам’яті святого Іоанна (Івана) Милостивого. Він жив у VI-VII столітті на території Олександрії. Народився Іван у сім’ї губернатора Кіпру та у дитинстві жив звичайним світським життям.
Іоанн присвятив себе Богу після втрати дружини та дітей. Ця подія стала причиною того, що майбутній святий почав вести аскетичне життя. З особливою добротою Іван ставився до бідняків. Він не був ченцем, але його благочестя було настільки великим, що народ вирішив зробити Іоанна патріархом.
Одразу після того, як він вступив у сан, Іван порахував кількість жебраків в Олександрії й роздав їм усім своє майно. За своє життя він зробив чимало добрих справ. За його діяння прозвали Івана Милостивим.
Що не можна робити цього дня:
- не можна купувати нове взуття, бо у вашому житті розпочнеться «темна» смуга;
- не вирушайте цього дня в далеку подорож;
- ні з ким не можна сваритися.
Народні прикмети:
- до 25 листопада не було похолодання — весну можна чекати рано;
- вранці мряка — ввечері буде мороз;
- хмари пливуть проти вітру до снігопаду;
- яка погода на Івана, така буде на початку грудня;
- випав сніг — значить пролежить він до весни.
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