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Ракурс
25 листопада свято. Фото: istock

25 листопада — яке свято відзначають і чого не можна робити

24 лис 2021, 22:50
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25 листопада відзначають день пам’яті святого Іоанна (Івана) Милостивого. Він жив у VI-VII столітті на території Олександрії. Народився Іван у сім’ї губернатора Кіпру та у дитинстві жив звичайним світським життям.

Іоанн присвятив себе Богу після втрати дружини та дітей. Ця подія стала причиною того, що майбутній святий почав вести аскетичне життя. З особливою добротою Іван ставився до бідняків. Він не був ченцем, але його благочестя було настільки великим, що народ вирішив зробити Іоанна патріархом.


Одразу після того, як він вступив у сан, Іван порахував кількість жебраків в Олександрії й роздав їм усім своє майно. За своє життя він зробив чимало добрих справ. За його діяння прозвали Івана Милостивим.

Що не можна робити цього дня:

  • не можна купувати нове взуття, бо у вашому житті розпочнеться «темна» смуга;
  • не вирушайте цього дня в далеку подорож;
  • ні з ким не можна сваритися.

Народні прикмети:

  • до 25 листопада не було похолодання — весну можна чекати рано;
  • вранці мряка — ввечері буде мороз;
  • хмари пливуть проти вітру до снігопаду;
  • яка погода на Івана, така буде на початку грудня;
  • випав сніг — значить пролежить він до весни.

Джерело: Ракурс


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