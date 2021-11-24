25 листопада свято. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n163526-25-lystopada-yake-svyato-vidznachaut-i-chogo-ne-mojna-robyty.html

Ракурс

25 листопада відзначають день пам’яті святого Іоанна (Івана) Милостивого. Він жив у VI-VII столітті на території Олександрії. Народився Іван у сім’ї губернатора Кіпру та у дитинстві жив звичайним світським життям.

Іоанн присвятив себе Богу після втрати дружини та дітей. Ця подія стала причиною того, що майбутній святий почав вести аскетичне життя. З особливою добротою Іван ставився до бідняків. Він не був ченцем, але його благочестя було настільки великим, що народ вирішив зробити Іоанна патріархом.

Одразу після того, як він вступив у сан, Іван порахував кількість жебраків в Олександрії й роздав їм усім своє майно. За своє життя він зробив чимало добрих справ. За його діяння прозвали Івана Милостивим.

Що не можна робити цього дня:

не можна купувати нове взуття, бо у вашому житті розпочнеться «темна» смуга;

не вирушайте цього дня в далеку подорож;

ні з ким не можна сваритися.

Народні прикмети: