Коронавирус. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n163525-naskilky-efektyvna-vakcynaciya-vid-koronavirusu-v-ukrayini-doslidjennya.html

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Коронавірус в Україні поширюється, але все більше українців вдаються до щеплень від інфекції.

Повна вакцинація проти ковіду захищає від госпіталізації на 64−92% залежно від віку. Про це повідомляє прес-служба Національної академії наук (НАН).

Вчені проаналізували дані щодо госпіталізації пацієнтів з коронавірусом та порівняли їх за віком та наявністю чи відсутністю щеплень.

Менш за все в лікарні з коронавірусом потрапляють діти та підлітки 10−17 років. Повна вакцинація дітей захищає на 64,1% від госпіталізації. Серед вакцинованих дітей рівень госпіталізації становив 0,8 випадку на 100 тис. населення. А серед невакцинованих — 2,3.

Найбільше вакцинація двома дозами ефективна для людей віком 18−29 років — ця категорія захищена від ушпиталення на 92%. У пацієнтів віком 18−29 років ефективність вакцинації після першої дози становить 84,2%, а після другої — 92,2%. Для людей у віці 30−49 років ефективність після першої дози становила 65%, після двох — 84,4%.

Натомість для людей 50−64 років одна доза вакцини захищає від госпіталізації на 53,7%, а дві дози — на 84,6%. У віковій категорії 65+ ефективність щеплення після першої дози становить 58,9%, після другої — 84,7%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що лікувати коронавірус в Україні дозволили ще двома препаратами. Кабмін додав «Молнупіравір» та «Ритонавір» до переліку засобів, які використовуються для лікування COVID-19.