11 дітей на Житомирщині ушпиталили з отруєнням. Фото: istock

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На Житомирщині 11 дітей отруїлися засобом для чищення каналізаційних труб. З’ясувалося, що хімію до школи приніс один зі школярів і дав скуштувати однокласникам.

Житомирська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей (ч. 1 ст. 137 КК України). Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, один з учнів загальноосвітньої школи приніс до школи хімічну речовину, яку використовують для чищення каналізаційних труб та дав її скуштувати іншим школярам.

Унаслідок цього 11 дітей з отруєнням та опіками слизової були госпіталізовані до лікарні, де їм надали невідкладну допомогу. Наразі самопочуття потерпілих задовільне, двоє з них виписані додому.

Слідство встановило, що сім’я школяра, який приніс хімзасіб до школи, виховує ще двох неповнолітніх дітей та перебуває на обліку в соціальній службі місцевої громади у зв’язку з неналежним виконанням батьківських обов’язків.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Росії відбулося масове отруєння метиловим спиртом у Свердловської області. За оновленими даними, кількість жертв зросла до 35 осіб.