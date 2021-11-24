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Ракурс
Отравление. Фото: istock

Наелись химии для чистки труб — 11 детей на Житомирщине госпитализировали с отравлением

24 ноя 2021, 21:44
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На Житомирщине 11 детей отравились средством для чистки канализационных труб. Выяснилось, что химию в школу принес один из школьников и дал попробовать одноклассникам.

Житомирская областная прокуратура начала уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей (ч. 1 ст. 137 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, один из учеников общеобразовательной школы принес в школу химическое вещество, которое используют для чистки канализационных труб, и дал его попробовать другим школьникам.

В результате этого 11 детей с отравлением и ожогами слизистой были госпитализированы в больницу, где им оказали неотложную помощь. Сейчас самочувствие пострадавших удовлетворительное, двое из них выписаны домой.


Следствие установило, что семья школьника, который принес химсредство в школу, воспитывает еще двух несовершеннолетних детей и состоит на учете в социальной службе из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

Напомним, ранее мы сообщали, что в России произошло массовое отравление метиловым спиртом в Свердловской области. По обновленным данным, количество жертв возросло до 35 человек.

Источник: Ракурс


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