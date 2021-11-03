В России 35 человек скончались из-за отравления метиловым спиртом

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В России произошло массовое отравление метиловым спиртом в Свердловской области. По обновленным данным, число жертв выросло до 35 человек.

Ранее российские СМИ сообщали, что в октябре в Свердловской области от отравления метиловым спиртом скончались 25 человек.

Информация о гибели россиян появилась 16 октября. По версии следствия, в период с 7 по 14 октября на территории Чкаловского района города несколько лиц продали гражданам метиловый спирт, который представляет опасность для жизни и здоровья потребителей.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть людей).

По делу были задержаны пять человек, четырем было предъявлено обвинение, суд отправил их под арест. Пятого подозреваемого по истечении срока задержания выпустили из изолятора временного содержания. Впоследствии, по данным адвоката, с него были сняты все подозрения.

Напомним, в начале октября жертвами отравления алкоголем под Оренбургом стали 34 человека. 7 октября стало известно о массовом отравлении контрафактным алкоголем жителей нескольких населенных пунктов Оренбуржья.

Всего отравились 54 человека, 34 из них умерли. Поддельную алкогольную продукцию люди приобрели в городе Орск.