Коронавирус. Фото: istock

https://racurs.ua/n163525-naskolko-effektivna-vakcinaciya-ot-koronavirusa-v-ukraine-issledovanie.html

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Коронавирус в Украине распространяется, но все больше украинцев прибегают к прививкам от инфекции.

Полная вакцинация против ковида защищает от госпитализации на 64−92% в зависимости от возраста. Об этом сообщает пресс-служба Национальной академии наук (НАН).

Ученые проанализировали данные по госпитализации пациентов с коронавирусом и сравнили их за возрастом и наличием или отсутствием прививок.

Меньше всего в больницы с коронавирусом попадают дети и подростки 10−17 лет. Полная вакцинация детей защищает на 64,1% от госпитализации. Среди вакцинированных детей уровень госпитализации составил 0,8 случая на 100 тыс. населения. А среди невакцинированных — 2,3.

Наиболее эффективной вакцинация двумя дозами является для людей в возрасте 18−29 лет — эта категория защищена от попадания в больницу на 92%. У пациентов в возрасте 18−29 лет эффективность вакцинации после первой дозы составляет 84,2%, а после второй — 92,2%. Для людей в возрасте 30−49 лет эффективность после первой дозы составляла 65%, после двух — 84,4%.

Для людей 50−64 лет одна доза вакцины защищает от госпитализации на 53,7%, а две дозы — на 84,6%. В возрастной категории 65+ эффективность прививки после первой дозы составляет 58,9%, после второй — 84,7%.

Напомним, ранее мы сообщали, что лечить коронавирус в Украине разрешили еще двумя препаратами. Кабмин добавил «Молнупиравир» и «Ритонавир» в перечень средств, используемых для лечения COVID-19.