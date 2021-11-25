Єрмак і Банкова жорстко відповіли ЗМІ на залучення авіації ДСНС для вечірки

https://racurs.ua/ua/n163527-iermak-i-bankova-jorstko-vidpovily-zmi-na-zaluchennya-aviaciyi-dsns-dlya-vechirky.html

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Андрій Єрмак, очільник Офісу президента України, відповів на розслідування журналістів про чотириденне святкування свого ювілею у державній резиденції «Синьогора» в селі Гута у Карпатах. Він стверджує, що для вечірки авіація Держслужби з надзвичайних ситуацій не залучалася, а самого святкування не було.

Про це Єрмак написав на власній Фейсбук-сторінці після виходу матеріалу «Української правди». Подібний офіційний коментар із захистом Єрмака з’явився й на сторінці Офісу президента.

Цьогорічний ювілей я ніяк особливо не відзначав, лишень в понеділок (22 листопада — ред.) заїхав до батьків. Вигріб від мами, що рідко у них буваю і що виглядаю втомленим. У вівторок (23 листопада — ред.) виділив одну годину, щоб прийняти привітання від колег в Офісі президента, — заявив Єрмак.

Далі чиновник переповів позицію Офісу президента про те, що:

чотириденного святкування не було;

гостей на гвинтокрилах ДСНС ніхто не возив;

у держрезиденції 20 листопада був Володимир Зеленський, який пересувався гвинтокрилами;

в Гуту заїжджав лише міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов;

скандальний заступника глави ОПУ Олег Татаров в Гуту не приїжджав.

У п’ятницю президент працював у Києві — на Банковій. Ввечері того дня відбув до резиденції в Гуті. У неділю глава держави був у Києві на відповідних заходах, присвячених річниці початку Революції гідності… Користування резиденцією протягом одного-двох днів, як і гвинтокрилами… відбувалося згідно зі звичайними протоколами щодо переміщення президента та його співробітників, — заявили на Банковій.

Нагадаємо, 24 листопада журналіст УП Михайло Ткач опублікував розслідування про ювілей Андрія Єрмака. За його даними, Зеленський та Єрмак 19 листопада залишили Банкову ще до закінчення робочого дня і полетіли в Карпати у резиденцію «Синьогора». У неділю, 21 листопада, Єрмак відсвяткував там свій ювілей. Серед гостей були Татаров, Чернишов, а також близький товариш олігарха Ігоря Коломойського бізнесмен Тимур Міндіч.