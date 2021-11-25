Ковід в Україні — майже 17 тис. нових заражень і 628 смертей (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n163528-kovid-v-ukrayini-mayje-17-tys-novyh-zarajen-i-628-smertey-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні станом на ранок 25 листопада підтвердили у 16 тис. 943 осіб. Загалом з початку пандемії зафіксовано вже 3 млн 38 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це у четвер повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
16 тис. 943 нові випадки COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 25 листопада 2021 року. Зокрема, захворіли 1 тис. 451 дитина та 304 медпрацівники, — зазначили у МОЗ.
Також за минулу добу:
госпіталізовано — 3 тис. 404 особи;
летальних випадків — 628.
За весь час пандемії в Україні помер 83 тис. 541 пацієнт.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:
Києві (1 тис. 688),
Запорізькій області (1 тис. 66),
Львівській області (1 тис. 48),
Полтавській області (967),
Донецькій області (924).
Згідно з даними ресурсу Worldometer, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна перебуває на 17 місці за поширенням та кількістю смертей від COVID-19.
Нагадаємо, 24 листопада Кабінет міністрів запровадив нові обмеження у карантинних зонах і скоротив термін дії «жовтих» COVID-сертифікатів. Тепер у «жовтій» зоні всі відвідувачі та персонал громадських закладів повинні бути вакциновані принаймні однією дозою або мати сертифікат про одужання чи негативний тест.