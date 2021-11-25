Ракурсhttps://racurs.ua/
Россия подвозит военную технику к границе с Украиной — новые доказательства
Россия подвозит военную технику к границе с Украиной — новые доказательства (ФОТО)https://racurs.ua/n163530-rossiya-podvozit-voennuu-tehniku-k-granice-s-ukrainoy-novye-dokazatelstva-foto.htmlРакурс
Нападение России на Украину все еще находится в центре внимания общества и СМИ. Аналитики из Conflict Intelligence Team нашли новые фото и видеозаписи, свидетельствующие о перекидке войск РФ к украинской границе.
Они утверждают, что «количество техники настораживает».
Conflict Intelligence Team (CIT) — это группа российских независимых блогеров, занимающихся расследованием обстоятельств вооруженных конфликтов по открытым источникам. Они неоднократно публиковали материалы об агрессивных намерениях Кремля, в том числе и весной 2021 года.
В этот раз экспертам удалось обнаружить перекидку новой техники в Воронежской области, а также передвижение эшелонов из Ставропольского края в сторону захваченного Россией Крыма.
Выводы аналитиков CIT: Кремль стягивает к границе Украины военную технику «в настораживающем количестве, которое только с натяжкой можно попытаться объяснить перевооружением действующих частей».
Они констатируют, что перевозка войск происходит сравнительно медленно, но отмечают, что если нынешние темпы сохранятся до января, то общая численность группировки войск РФ у границы Украины значительно превысит показатели апреля, когда Россия также стягивала войска в приграничные регионы.
Фиксируется и прибытие новых российских частей в Крым.
Так или иначе, мы согласны с оценками разведок, что готовность к возможной операции на подконтрольной украинским властям территории будет достигнута по меньшей мере не раньше начала следующего года, отмечают аналитики CIT.
Напомним, что западные СМИ и политики говорят о наращивании российских войск на границе с Украиной уже несколько недель. The New York Times и Bloomberg писали, что американская разведка предупреждала своих союзников в Европе о возможности вторжения России на украинскую территорию.
Киев сначала опроверг возможность удара по своей территории, а затем признал опасность.
Россия категорически отрицает подозрения в подготовке к военной операции, одновременно подчеркивая, что передвижение техники и войск по российской территории является исключительно внутренним делом РФ.
Напомним, украинская разведка заявила, что Россия сосредоточила более 92 тыс. военнослужащих у границ Украины и готовится к нападению, которое может начаться в конце января — начале февраля 2022 года. Атака, вероятно, будет охватывать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки с последующими десантными операциями на территории Украины, в частности в Одессе и Мариуполе, а также меньшим по масштабам вторжением со стороны Беларуси.
По информации Financial Times, этой зимой существует «высокая вероятность» дестабилизации ситуации в Украине со стороны РФ.
.