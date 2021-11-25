Россия подвозит военную технику к границе с Украиной — новые доказательства

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Нападение России на Украину все еще находится в центре внимания общества и СМИ. Аналитики из Conflict Intelligence Team нашли новые фото и видеозаписи, свидетельствующие о перекидке войск РФ к украинской границе.

Они утверждают, что «количество техники настораживает».

Conflict Intelligence Team (CIT) — это группа российских независимых блогеров, занимающихся расследованием обстоятельств вооруженных конфликтов по открытым источникам. Они неоднократно публиковали материалы об агрессивных намерениях Кремля, в том числе и весной 2021 года.

В этот раз экспертам удалось обнаружить перекидку новой техники в Воронежской области, а также передвижение эшелонов из Ставропольского края в сторону захваченного Россией Крыма.

Выводы аналитиков CIT: Кремль стягивает к границе Украины военную технику «в настораживающем количестве, которое только с натяжкой можно попытаться объяснить перевооружением действующих частей».

Они констатируют, что перевозка войск происходит сравнительно медленно, но отмечают, что если нынешние темпы сохранятся до января, то общая численность группировки войск РФ у границы Украины значительно превысит показатели апреля, когда Россия также стягивала войска в приграничные регионы.

Фиксируется и прибытие новых российских частей в Крым.

Так или иначе, мы согласны с оценками разведок, что готовность к возможной операции на подконтрольной украинским властям территории будет достигнута по меньшей мере не раньше начала следующего года, отмечают аналитики CIT.

Напомним, что западные СМИ и политики говорят о наращивании российских войск на границе с Украиной уже несколько недель. The New York Times и Bloomberg писали, что американская разведка предупреждала своих союзников в Европе о возможности вторжения России на украинскую территорию.

Киев сначала опроверг возможность удара по своей территории, а затем признал опасность.

Россия категорически отрицает подозрения в подготовке к военной операции, одновременно подчеркивая, что передвижение техники и войск по российской территории является исключительно внутренним делом РФ.

Напомним, украинская разведка заявила, что Россия сосредоточила более 92 тыс. военнослужащих у границ Украины и готовится к нападению, которое может начаться в конце января — начале февраля 2022 года. Атака, вероятно, будет охватывать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки с последующими десантными операциями на территории Украины, в частности в Одессе и Мариуполе, а также меньшим по масштабам вторжением со стороны Беларуси.

По информации Financial Times, этой зимой существует «высокая вероятность» дестабилизации ситуации в Украине со стороны РФ.