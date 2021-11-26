Зеленський допустив зміну черговості виборів і відповів про свій другий термін, фото - Pixabay

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Ракурс

Володимир Зеленський заявив про свій ймовірний новий президентський термін.

За його словами, він мусить порадитися із родиною, а рішення не буде повʼязане із форматом нової коаліції після парламентських виборів.

Наразі рішення не ухвалене і пов’язано з рівнем підтримки мене особисто. Це залежатиме від людей. Якщо люди скажуть, що підтримують мене чи ні, тоді я подумаю — чи йду я, чи ні. Я не ухвалив це рішення, його приймає суспільство. Я не планую в голові таку велику стратегію. Я виходжу надвір і розумію, як до мене ставляться люди. За щось дякують, десь вказують на помилки. Прийматиму рішення з сім'єю. Мої діти страждають від моєї професії, — повідомив президент.

У Зеленського також запитали, чи ініціюватиме він президентські вибори раніше за парламентські. Наразі це має бути рівно навпаки. Журналіст запитала пр це, оскільки після чергових парламентських виборів, де «Слуга народу», якщо дивитися на поточні рейтинги, провалиться, обратися президентом вдруге Зеленському буде практично нереально.

Президент відповів, що не виключає звернення своїх депутатів до Конституційного суду, щоб вивчити, чи законно змінити черговість виборів.

Іншими словами, варіант проведення спочатку виборів президента, а потім до Ради на Банковій розглядають як робочий.

Глава держави сказав, що має багато викликів, з якими хоче впоратися за свою каденцію. Зеленський водночас наголосив, що достроково з поста йти не має наміру і протистоятиме тиску.