Зеленский допустил изменение очередности выборов и ответил о своем втором сроке

https://racurs.ua/n163607-zelenskiy-dopustil-izmenenie-ocherednosti-vyborov-i-otvetil-o-svoem-vtorom-sroke.html

Ракурс

Владимир Зеленский заявил о своем предполагаемом новом президентском сроке.

По его словам, он должен посовещаться с семьей, а решение не будет связано с форматом новой коалиции после парламентских выборов.

Пока решение не принято и связано с уровнем поддержки меня лично. Это будет зависеть от людей. Если люди скажут, что поддерживают меня или нет, тогда я подумаю — ухожу ли я или нет. Я не принял это решение, его принимает общество. Я не планирую на такой длинный термин стратегию. Я выхожу во двор и понимаю, как ко мне относятся люди. За что-то благодарят, где-то указывают на ошибки. Буду принимать решения с семьей. Мои дети страдают от моей профессии, — сообщил президент.

У Зеленского также спросили, будет ли инициировать он президентские выборы раньше парламентских. Теперь это должно быть ровно наоборот. Журналист спросила об этом, поскольку после очередных парламентских выборов, где «Слуга народа», если смотреть на текущие рейтинги, провалится, избраться президентом во второй раз Зеленскому будет практически нереально.

Президент ответил, что не исключает обращения своих депутатов в Конституционный суд, чтобы изучить, законно ли изменить очередность выборов.

Иными словами, вариант проведения сначала выборов президента, а затем в Раду на Банковой рассматривают как рабочий.

Глава государства сказал, что у него много вызовов, с которыми он хочет справиться за свою каденцию. Зеленский подчеркнул, что досрочно с поста уходить не намерен и будет противостоять давлению.