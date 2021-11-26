Секрет работы памяти раскрыли ученые

Память. Фото: istock

https://racurs.ua/n163606-sekret-raboty-pamyati-raskryli-uchenye.html

Ракурс

Память человека меняется на разных этапах жизни. Оказалось, что с возрастом мозг начинает иначе оперировать данными, которые хранятся в нем, и эти отличия можно увидеть с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Исследователи из Техасского университета в Остине, Университета Торонто и Университета Лойолы в Чикаго поставили эксперимент, в котором участвовали несколько десятков детей, подростков и взрослых и проверили их память. Об этом сообщает «Наука и жизнь»

Возрастной разброс среди людей составлял от семи до 30 лет. Им предлагали лечь в фМРТ-сканер и показывали картинки с разными объектами. Эти объекты были связаны друг с другом, но никогда не появлялись вместе на одной картинке. Участники эксперимента должны были сделать вывод, какие связи объединяют объекты, которые им показывают.

У взрослых связь между объектами, никогда не виденными вместе, сохраняется как отдельная память. У детей контакты между участками мозга, которые помнят оба объекта, работают не так хорошо, как у взрослых. Именно поэтому у них остается две ячейки памяти, которые друг о друге почти не знают. На вопрос, как связаны два предмета, дети каждый раз вспоминают два кусочка информации и заново рассуждают в уме о том, какое отношение эти предметы имеют друг к другу.

У подростков умозаключения о связях между объектами происходят еще тяжелее — когда подросток видит последовательно два объекта, связанные через третий (то есть сначала мать с ребёнком, потом отца с ребёнком), то вторая информация (отец с ребенком), подавляет первую. Чтобы в подростковом мозге отложилась память о том, что эти двое взрослых — родители ребенка, их нужно показать ему вместе. Поэтому подростки больше стремятся получить новые впечатления из реального мира.

Пока связи между центрами высших когнитивных процессов еще не полностью сформировались, дети и подростки сравнивают поступающие сведения с помощью повторяющихся умственных процедур, либо полагаясь на новые впечатления извне.

Напомним, ранее мы сообщали, что научное открытие удалось сделать ученым из Соединенных Штатов Америки (США) — выяснилось, что после перенесения коронавируса у четверти людей сохраняются когнитивные нарушения.

Источник: Наука и жизнь