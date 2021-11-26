Секрет роботи пам’яті розкрили вчені

Пам'ять. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n163606-sekret-roboty-pam-yati-rozkryly-vcheni.html

Ракурс

Пам’ять людини змінюється на різних етапах життя. Виявилося, що з віком мозок починає інакше оперувати даними, які зберігаються в ньому, і ці відмінності можна побачити за допомогою магнітно-резонансної томографії (МРТ).

Дослідники з Техаського університету в Остіні, Університету Торонто та Університету Лойоли в Чикаго поставили експеримент, в якому брали участь кілька десятків дітей, підлітків і дорослих, і перевірили їхню пам’ять. Про це повідомляє «Наука та життя»

Віковий розкид серед людей становив від семи до 30 років. Їм пропонували лягти у фМРТ-сканер і показували картинки з різними об'єктами. Ці об'єкти були пов’язані один з одним, але ніколи не з’являлися разом на одній картинці. Учасники експерименту мали зробити висновок, які зв’язки об'єднують об'єкти, які їм показують.

У дорослих зв’язок між об'єктами, ніколи не баченими разом, зберігаються як окрема пам’ять. У дітей контакти між ділянками мозку, які пам’ятають обидва об'єкти, працюють не так добре, як у дорослих. Саме тому в них залишається два осередки пам’яті, які один про одного майже не знають. На питання, як пов’язані два предмети, діти щоразу згадують два шматочки інформації та знову міркують в розумі про те, який стосунок ці предмети мають один до одного.

У підлітків висновки про зв’язки між об'єктами відбуваються ще важче — коли підліток бачить послідовно два об'єкти, пов’язані через третій (тобто спочатку мати з дитиною, потім батька з дитиною), то друга інформація (батько з дитиною), пригнічує першу. Щоб у підлітковому мозку відклалася пам’ять про те, що ці двоє дорослих — батьки дитини, їх потрібно показати їх разом. Тому підлітки більше прагнуть отримати нові враження із реального світу.

Поки зв’язки між центрами вищих когнітивних процесів ще не повністю сформувалися, діти і підлітки порівнюють надходження відомості за допомогою повторюваних розумових процедур, або покладаючись на нові враження ззовні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що наукове відкриття вдалося зробити вченим зі Сполучених Штатів Америки (США) з’ясувалося, що після перенесення коронавірусу у чверті людей зберігаються когнітивні порушення.

Джерело: Наука та життя