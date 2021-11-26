Зеленский прокомментировал возможность полномасштабного нападения РФ. Фото: УП

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, прокомментировал угрозу полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Он сообщил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак в ближайшее время попытается связаться с российскими властями. Об этом Зеленский заявил во время пресс-марафона 26 ноября, отвечая на вопросы журналистов.

Я ежедневно разговариваю с разными лидерами, вчера были Шарль Мишель, Ангела Меркель. И они очень хотят, чтобы мы начали общаться вместе с ними с Российской Федерацией, — рассказал президент.

Также Зеленский добавил, что украинская армия полностью контролирует границы нашей страны и готова к любой эскалации.

Мы в состоянии войны уже восемь лет и продолжение мощной эскалации со стороны России или со стороны боевиков, поддерживаемых Российской Федерацией… Я считаю, что такая вероятность может быть каждый день. Однако считаю, что сейчас идет запугивание, что завтра будет война, — поделился мыслями глава государства.



Зеленский добавил, что получает каждый день данные не только от украинской разведки, но и от стран-партнеров. Президент также напомнил, что Украина получает от международных партнеров информационную, техническую и финансовую помощь.

Напомним, возможное нападение России на Украину остается в центре внимания общества и СМИ. Аналитики из Conflict Intelligence Team нашли новые фото и видеозаписи, свидетельствующие о перекидке войск РФ к украинской границе.