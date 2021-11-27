Напад Росії на Україну – США підготували два сценарії дій. Фото: РІА

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Напад Росії на Україну може статися вже цієї зими. США розглядають два сценарії дій на випадок вторгнення РФ в Україну.

Вони передбачають посилення оборонного потенціалу України та припинення надання допомоги. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Наступного тижня у Ризі пройде зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО. Туди запросили й голову українського МЗС Дмитра Кулебу. Незадовго до цієї зустрічі в адміністрації Байдена обговорили різні плани дій щодо реагування на випадок, якщо Росія розпочне воєнні дії проти України.

Штати готові посилити оборонну спроможність України та збільшити поставки військової допомоги. До цього ж плану входить і створення нових жорсткіших санкцій проти Росії.

Другий варіант — США піде шляхом «зниження ризику конфронтації з Москвою», зокрема за допомогою обмеження кількості військових навчань, які проводять США в Європі.

Такі навчання провокують критику з боку Росії. США при цьому також призупинять програму військової допомоги Україні.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден відреагував на заяву президента України про переворот в Україні. Американський лідер висловив хвилювання з приводу слів Зеленського.

Джерело: The Wall Street Journal