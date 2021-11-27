Напад Росії на Україну — США підготували два сценарії дійhttps://racurs.ua/ua/n163662-napad-rosiyi-na-ukrayinu-ssha-pidgotuvaly-dva-scenariyi-diy.htmlРакурс
Напад Росії на Україну може статися вже цієї зими. США розглядають два сценарії дій на випадок вторгнення РФ в Україну.
Вони передбачають посилення оборонного потенціалу України та припинення надання допомоги. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.
Наступного тижня у Ризі пройде зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО. Туди запросили й голову українського МЗС Дмитра Кулебу. Незадовго до цієї зустрічі в адміністрації Байдена обговорили різні плани дій щодо реагування на випадок, якщо Росія розпочне воєнні дії проти України.
Штати готові посилити оборонну спроможність України та збільшити поставки військової допомоги. До цього ж плану входить і створення нових жорсткіших санкцій проти Росії.
Другий варіант — США піде шляхом «зниження ризику конфронтації з Москвою», зокрема за допомогою обмеження кількості військових навчань, які проводять США в Європі.
Такі навчання провокують критику з боку Росії. США при цьому також призупинять програму військової допомоги Україні.
Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден відреагував на заяву президента України про переворот в Україні. Американський лідер висловив хвилювання з приводу слів Зеленського.
Джерело: The Wall Street Journal