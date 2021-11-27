Вибух на Миколаївщині – одна людина померла в лікарні

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Вибух сьогодні, 27 листопада, стався в Миколаївській області в місті Нова Одеса. В житловому будинку вибухнув побутовий газ.

Наразі підтверджено першу жертву, яка загинула внаслідок надзвичайної події. Про це повідомили у прес-службі Миколаївської ОДА.

Чоловіка старшого віку евакуювали із сусіднього під’їзду. Ймовірна причина смерті — зупинка серця на фоні серцево-судинної недостатності.

Зазначається, що ще троє людей постраждало внаслідок вибуху. Наразі триває пошуково-рятувальна операція — шукають ще трьох людей, які можуть знаходитися під завалами будинку.

Рятувальники евакуювали 62 мешканців постраждалого будинку та 20 осіб із сусіднього будинку. Волонтери розгорнули штаб для надання допомоги постраждалим.

Нагадаємо, вибух стався о 9.30 27 листопада в п’ятиповерховому житловому будинку. Повністю зруйновано чотири квартири, попередня причина — вибух газу.