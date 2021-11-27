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Ракурс
Взрыв на Николаевщине – один человек умер в больнице

Взрыв на Николаевщине — один человек умер в больнице (ФОТО)

27 ноя 2021, 18:11
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Взрыв сегодня, 27 ноября, произошел в Николаевской области в городе Новая Одесса. В жилом доме взорвался бытовой газ.

Подтверждена первая жертва, которая погибла в результате чрезвычайного происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Мужчину старшего возраста эвакуировали из соседнего подъезда. Вероятная причина смерти — остановка сердца на фоне сердечно-сосудистой недостаточности.

Отмечается, что еще три человека пострадали в результате взрыва. Сейчас идет поисково-спасательная операция — ищут еще трех человек, которые могут находиться под завалами дома.

Спасатели эвакуировали 62 жителя пострадавшего дома и 20 человек из соседнего дома. Волонтеры развернули штаб для оказания помощи пострадавшим.


Напомним, взрыв произошел в 9.30 27 ноября в пятиэтажном жилом доме. Полностью разрушены четыре квартиры, предварительная причина — взрыв газа.

Источник: Ракурс


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