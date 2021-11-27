Голодомор в Украине. Фото: ВРУ

https://racurs.ua/n163660-golodomor-v-ukraine-kogo-ukraincy-schitaut-vinovnikami-tragedii.html

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Голодомор в Украине в 1932−33 годах стал страшной трагедией, искусственно организованной коммунистическим режимом.

43% украинцев считают, что Россия должна выплатить компенсацию гражданам Украины, пострадавшим от голодомора в 1932−33 годах. Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

За последние годы также растет уровень поддержки идеи проведения суда над виновниками голодомора в 1932−33 годах: в 2008 — 37%, 2018 — 48%, 2021 — 61%.

Чаще всего украинцы (44%) считают виновным в организации голодомора лично Иосифа Сталина, 41% обвиняют центральное руководство СССР.

Еще 17% возлагают вину за геноцид на карательные органы СССР (НКВД, ГПУ), 12% - на высшее руководство Советской Украины.

Только 3% отметили, что в голодоморе виноваты украинские крестьяне, которые отказывались добровольно отдавать урожай.

Согласно результатам опроса, 68% украинцев отметили, что хорошо знают, что в последнюю субботу ноября отмечается День памяти жертв голодоморов в Украине.

85% опрошенных ответили, что согласны с утверждением, что голодомор 1932−1933 годов был геноцидом украинского народа, 13% отрицают это.

Опрос проводился 19−21 ноября среди 1 тыс. 600 респондентов во всех областях, за исключением оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,4%.

Напомним, жертвами голода в 1932—1933 годах стали от 3,9 млн до 7 млн ​​украинцев. Половину погибших составляли дети и подростки.