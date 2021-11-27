Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Янукович хочет вернуть себе президентское кресло – подробности. Фото: Главком

Янукович хочет вернуть себе президентское кресло — подробности

27 ноя 2021, 16:47
999

Виктор Янукович, президент-беглец, подал иск в Окружной административный суд Киева против Верховной Рады Украины.

Он намерен оспорить законность принятия парламентом постановления о его самоустранении с должности главы государства. Об этом заявил пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир на странице Facebook.

Представитель экс-президента также добавил, что «это постановление можно смело переименовать в постановление о государственном перевороте» и назвал его «антиконституционным решением».

В Верховной Раде понимали, что законно отстранить от власти демократически избранного президента путем импичмента не удастся и рассматривали два варианта: физически устранить Виктора Януковича или растоптав закон захватить власть. Парламент, не имея на это полномочий, пошел вторым путем, — говорится в заявлении.


По мнению Кирасира, это решение «ввергло страну в катастрофу, привело к потере Крыма и Донбасса и превращению Украины в самое нищее государство Европы».

Напомним, недавно Янукович обратился к украинцам в письме, вспомнив о годовщине событий на Майдане. В своем обращении он заявил, что ситуация на Донбассе по сравнению с прошлым годом ухудшилась. По его словам, конфликт может перерасти в полномасштабные военные действия.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров