Янукович хоче повернути собі президентське крісло – подробиці. Фото: Главком

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Ракурс

Віктор Янукович, президент-втікач, подав позов до Окружного адміністративного суду Києва проти Верховної Ради України.

Він має намір оскаржити законність ухвалення парламентом постанови про його самоусунення з посади глави держави. Про це заявив речник Януковича Юрій Кірасир на сторінці Facebook.

Представник екс-президента також додав, що «цю постанову можна сміливо перейменувати на постанову про державний переворот» та назвав її «антиконституційним рішенням».

У Верховній Раді розуміли, що законно усунути від влади демократично обраного президента шляхом імпічменту не вдасться та розглядали два варіанти: фізично усунути Віктора Януковича чи розтоптавши закон захопити владу. Парламент, не маючи на це повноважень, пішов другим шляхом, — йдеться у заяві.



На думку Кірасира, це рішення «привело країну до катастрофи, втрати Криму і Донбасу та перетворення України в найбіднішу державу Європи».

Нагадаємо, нещодавно Янукович звернувся до українців у листі, згадавши про роковини подій на Майдані. У своєму зверненні він заявив, що ситуація на Донбасі у порівнянні з минулим роком погіршилася. За його словами, конфлікт може перерости у повномасштабні воєнні дії.