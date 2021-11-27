Померла екс-заступниця міністра освіти України. Фото: МОН

https://racurs.ua/ua/n163658-pomerla-eks-zastupnycya-ministra-osvity-ukrayiny-foto.html

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Померла Любомира Мандзій, колишня в.о. міністра освіти та науки України, заступниця міністра освіти.

Відомо, що жінка довгий хворіла, їй було всього 48 років. Про смерть Мандзій повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Любомира Мандзій 1995 року закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Географія», згодом продовжила навчання в аспірантурі. 2003 року захистила дисертацію на звання кандидата політичних наук, 2008 року стала доцентом.

З 2001 до 2016 року працювала на кафедрі політології філософського факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка.

З 2016 по 2019 роки очолювала департамент освіти та науки Львівської ОДА. У вересні 2019 року стала заступником екс-міністра освіти Анни Новосад. Тимчасово виконувала обов’язки міністра освіти та науки України з 25 березня до 25 червня 2020 року.

Нагадаємо, нещодавно помер колишній мер Києва Олександр Омельченко. Йому було 83 роки.