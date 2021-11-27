Вібруючий рукав допоможе відчути текст шкірою. Фото: Eindhoven University of Technology/Rien Boonstoppel

https://racurs.ua/ua/n163657-vibruuchyy-rukav-dopomoje-vidchuty-tekst-shkirou-vidkryttya-vchenyh.html

Ракурс

Наукове відкриття зробили вчені з Нідерландів. Вони створили незвичайний пристрій, який допоможе людям, що розмовляють різними мовами.

Група дослідників близько року працювала над незвичайним способом розуміння іноземної мови за допомогою вібрації. Про це пише New Atlas.

Вчені розробили мову вібрацій на основі 39 різних звуках англійської мови, і кожному з них придумали унікальну вібрацію.

Система використовує базу даних для керування двигунами, вбудованими в тканинний рукав, який користувач носить, формуючи слова або речення.

Правда, перш ніж почати користуватися вібруючим рукавом, людині доведеться вивчити словник вібрацій. Але в цьому нема нічого складного. Як повідомляють вчені, для цього вистачить місяця щоденних занять тривалістю трохи більше години.

Поки що система може перетворювати лише письмовий текст, який вводиться на підключений комп’ютер. Однак команда працює над тим, щоб навчити пристрій перекладати мову в режимі реального часу.

Якщо вченим це вдасться, новий пристрій виявиться корисним не тільки для людей, які говорять різними мовами, але і для людей з втратою слуху.

Джерело: New Atlas