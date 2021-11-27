Вибрирующий рукав поможет почувствовать текст кожей. Фото: Eindhoven University of Technology/Rien Boonstoppel

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Научное открытие сделали ученые из Нидерландов. Они создали необычное устройство, которое поможет людям, говорящим на разных языках.

Группа исследователей около года работала над необычным способом понимания иностранного языка с использованием вибрации. Об этом пишет New Atlas.

Ученые разработали язык вибраций, основанный на 39 различных звуках английского языка, и каждому из них придумали уникальную вибрацию.

Система использует базу данных для управления двигателями, встроенными в тканевый рукав, который пользователь носит, формируя слова или предложения.

Правда, прежде чем начать пользоваться вибрирующим рукавом, человеку придется выучить словарь вибраций. Но в этом нет ничего сложного. Как сообщают ученые, для этого хватит месяца ежедневных занятий длительностью не более часа.

Пока система может преобразовывать только письменный текст, который вводится на подключенный компьютер. Однако команда работает над тем, чтобы научить устройство переводить речь в режиме реального времени.

Если ученым это удастся, то новое устройство окажется полезным не только для людей, говорящих на разных языках, но и для людей с потерей слуха.

Источник: New Atlas