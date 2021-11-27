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Умерла экс-заместитель министра образования Украины. Фото: МОН

Умерла экс-заместитель министра образования Украины (ФОТО)

27 ноя 2021, 16:26
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Умерла Любомира Мандзий, бывшая и. о. министра образования и науки Украины, заместитель министра образования.

Известно, что женщина долгое время болела, ей было всего 48 лет. О смерти Мандзий сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Любомира Мандзий в 1995 году окончила Львовский государственный университет имени Ивана Франко по специальности «География», затем продолжила обучение в аспирантуре. В 2003 году защитила диссертацию за звание кандидата политических наук, в 2008 году стала доцентом.

С 2001 по 2016 год работала на кафедре политологии философского факультета Львовского национального университета им. Ивана Франко.


С 2016 по 2019 год возглавляла департамент образования и науки Львовской ОГА. В сентябре 2019 года стала заместителем экс-министра образования Анны Новосад. Временно исполняла обязанности министра образования и науки Украины с 25 марта по 25 июня 2020 года.

Напомним, недавно умер бывший мэр Киева Александр Омельченко. Ему было 83 года.

Источник: Ракурс


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