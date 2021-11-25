Умер бывший мэр Киева Омельченко

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Умер бывший мэр Киева Александр Омельченко. Ему было 83 года.

О смерти бывшего главы столицы и экс-нардепа 25 ноября сообщили муниципальный телеканал «Киев» и «Интерфакс-Украина».

Омельченко руководил Киевом в 1990—2000 годы. Он возглавлял КГГА с 8 августа 1996 года по 20 апреля 2006 года, был председателем Киевского городского совета (30 апреля 1998 года — 30 мая 1999 года).

Также занимал должность Киевского городского головы (30 мая 1999 года — 14 апреля 2006 года).

О госпитализации Омельченко из-за заболевания коронавирусной инфекцией сообщил 18 ноября на сессии столичного горсовета мэр Киева Виталий Кличко.

На сегодняшний день один из депутатов Киевсовета… Александр Александрович Омельченко находится сейчас в больнице, в таком, знаете ли, непростом состоянии, учитывая и возраст, и процент поражения легких, — сказал Кличко.

В мае 1999 года 76% киевлян проголосовали за Александра Омельченко как за мэра Киева, в 2002 году — 73% избирателей выразили ему свою поддержку. В 2014 году Омельченко проиграл выборы, но с тех пор был депутатом Киевсовета.

Известно о четырех ДТП с экс-мэром Киева.

20 декабря 2015 года его автомобиль Volvo на пешеходном переходе на киевском Столичном шоссе сбил женщину, которая впоследствии скончалась в больнице.

Внедорожник мэра тогда скрылся с места трагедии и уже впоследствии появился снова. Водитель Омельченко объяснил, что именно он был за рулем и уехал, потому что ему стало плохо из-за сахарного диабета.

Виновнику ДТП Голосеевский суд Киева назначил в ноябре 2016 года наказание в виде условного срока. Чтобы вынести такой вердикт, судьям хватило одного заседания.

В феврале 2013 года внедорожник Омельченко вылетел на полосу встречного движения и врезался в ограждение.

Только однажды удалось зафиксировать присутствие Омельченко за рулем во время смертельного ДТП.

5 ноября 2009 года на выезде из села Чапаевка под Киевом бывший мэр сбил пешехода Александра Карпинского, погибшего от полученных ранений. Тогда следователи столичной милиции заявили, что не нашли в действиях Омельченко состава преступления и закрыли дело.