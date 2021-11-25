Чем полезен «дельта"-штамм коронавируса, рассказала медик

В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n163563-chem-polezen-delta-shtamm-koronavirusa-rasskazala-medik.html

Ракурс

Распространение штамма «дельта» коронавируса SARS-nCoV-2, приводящего к развитию коронавирусной болезни COVID-19, кроме негативных последствий имеет и определенную пользу.

Об этом заявила профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона (США) Анча Баранова и интервью изданию Lenta.ru.

Дело в том, что штамм «дельта» передается быстрее других штаммов, среди которых есть и более опасные, оставляя «конкурентам» мало шансов размножиться. По ее словам, «дельта» будто бы «держит поляну», не пуская другие штаммы коронавируса.

А потому если дельта сама по себе исчезнет,​​а другие штаммы «обрадутся» и придут — возможно, от этого станет гораздо хуже, — подчеркнула медик, комментируя возможность «самоликвидации» «дельты» в определенных регионах, что, похоже, уже произошло. в Японии, где показатели заболеваемости резко упали.

По словам медика, положительный эффект от исчезновения «дельты» в Японии, если это действительно произошло, будет продолжаться до тех пор, пока в эту изолированную страну не прибудут носители новых штаммов.